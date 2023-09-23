السعودية.. توقيف مطلقي الرصاص في تبوك بعد ترويعهما الآخرين (فيديو+صورة)

أعلن الأمن العام السعودي توقيف شرطة تبوك مواطنين اثنين بعد إطلاقهما النار في الهواء من سلاحين ناريين بحوزتهما في مكان عام، معرضين حياة الآخرين للخطر وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وأشار الأمن العام في المملكة إلى أنّه جرى توقيفهما واتخاذ الإجراءات القانونية النظامية بحقّهما وجار القبض على من وثّق ونشر هذا المحتوى المرئي عبر الإنترنت في إطار مخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

🎥 | شرطة منطقة تبوك تقبض على شخصين لإطلاقهما النار في الهواء من سلاحين ناريين pic.twitter.com/65yvhLF0tP — الأمن العام (@security_gov) September 23, 2023

ونشر حساب الأمن العام السعودي عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) مقطع فيديو ومنشورا يظهر الموقوفين وهما في قبضة الجهات الأمنية؟

شرطة منطقة تبوك تقبض على شخصين لإطلاقهما النار في الهواء من سلاحين ناريين pic.twitter.com/8ei12fzJiS — الأمن العام (@security_gov) September 23, 2023

هذا وقد وثق مقطع فيديو قيام شخصين بإطلاق الأعيرة النارية من سلاحين ناريين في منطقة تبوك.

المصدر: RT