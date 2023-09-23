 
مباشر

السعودية.. توقيف مطلقي الرصاص في تبوك بعد ترويعهما الآخرين (فيديو+صورة)

متفرقات

السعودية.. توقيف مطلقي الرصاص في تبوك بعد ترويعهما الآخرين (فيديو+صورة)
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w3iy

أعلن الأمن العام السعودي توقيف شرطة تبوك مواطنين اثنين بعد إطلاقهما النار في الهواء من سلاحين ناريين بحوزتهما في مكان عام، معرضين حياة الآخرين للخطر وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وأشار الأمن العام في المملكة إلى أنّه جرى توقيفهما واتخاذ الإجراءات القانونية النظامية بحقّهما وجار القبض على من وثّق ونشر هذا المحتوى المرئي عبر الإنترنت في إطار مخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

ونشر حساب الأمن العام السعودي عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) مقطع فيديو ومنشورا يظهر الموقوفين وهما في قبضة الجهات الأمنية؟

هذا وقد وثق مقطع فيديو قيام شخصين بإطلاق الأعيرة النارية من سلاحين ناريين في منطقة تبوك.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا