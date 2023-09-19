بالفيديو.. ضبط دب في "عالم ديزني" بالولايات المتحدة

ألقي القبض على دب أدى إلى إغلاق "المملكة السحرية" في "عالم ديزني" بشكل جزئي أمس الاثنين دون وقوع أي حوادث، وفقا للجنة فلوريدا للحفاظ على الأسماك والحياة البرية.

وأفادت اللجنة في بيان بأنه "في غالبية الحالات، من الأفضل منح الدببة مساحة للتحرك بمفردها، ولكن في ظل هذا الوضع، أسر الموظفون الحيوان، وهم ينقلون الدب خارج الحديقة إلى منطقة داخل غابة أوكالا الوطنية"، مبينة أن الحيوان كان عبارة عن أنثى دب بالغة.

وأغلقت حوالي عشر مناطق جذب، في الوقت الذي كانت فيه السلطات تحاول تحديد موقع الدب في "المملكة السحرية"، وفقا لما ذكره تطبيق "My Disney Experience".

ولم يكن من الواضح ما إذا كانت عمليات الإغلاق، أو عددها، ترتبط برؤية الدب.

وقالت "ديزني" في بيان سابق: "نحن نعمل مع لجنة فلوريدا للحفاظ على الأسماك والحياة البرية، واتخذنا قرارا بإعادة فتح فرونتيرلاند، وليبرتي سكوير، وأدفنتشر لاند، في حديقة المملكة السحرية".

وتظهر الصور الجوية التي التقطت، أنه تم أسر أنثى الدب في منطقة مشجرة بالقرب من تجربة "إنه عالم صغير" في المملكة السحرية. ويظهر الفيديو فريقا يحمل الدب بعيدا عن المنطقة.

Nearly half of Disney World's Magic Kingdom Park in Florida shut down Monday after a black bear was spotted in a tree and safely captured. https://t.co/spzm0emH05pic.twitter.com/QLwCprRh0V — CBS Evening News (@CBSEveningNews) September 18, 2023

المصدر: CNN