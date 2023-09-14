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امرأة فيتنامية لا تعرف النوم منذ 11 عاما

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امرأة فيتنامية لا تعرف النوم منذ 11 عاما
EVA
المرأة الفيتنامية
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تشكو مواطنة فيتنامية من أنها تعاني من الأرق منذ 11 عاما، حيث طوال هذه السنوات لم تتمكن من النوم حتى ساعة واحدة.

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وتشير "Oddity Central"، إلى أن المرأة تشان تهي لو (36 عام) التي تعمل في روضة أطفال، بدأت تعاني من الأرق بعد نوبة بكاء غريبة، كانت تنهمر دموعها من دون أي سبب، ولم تتمكن من إيقافها. ولكن في النهاية توقفت من تلقاء نفسها، ومنذ ذلك الحين لا تعرف النوم.

وتقول: "هذه حقيقة، وتلاحظ دوائر سوداء حول عينيي والجلد حولهما داكن اللون أيضا. مع العلم أنه قبل هذه الحادثة لم تكن هذه الدوائر موجودة، وكان لون الجلد ورديا".

وبعد أن راجعت المرأة الأطباء اتضح أنها مصابة بحالة أرق معقدة. ولم تنفع الأدوية الباهظة الثمن، التي وصفت لها في علاج حالتها، وبدلا من ذلك تسببت في ألم في الساقين بحيث لم تتمكن من المشي.

وتشكو المرأة حاليا من بعض المشكلات الصحية، ولكنها مع ذلك تأمل أن تتمكن في يوم ما من النوم.

المصدر: gazeta.ru

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