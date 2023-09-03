شاهد.. عرض لكلاب الكورجي خارج قصر باكنغهام إحياء لذكرى وفاة الملكة إليزابيث الثانية

تجمع أنصار للملكية البريطانية مع حيواناتهم الأليفة خارج قصر باكنغهام اليوم الأحد، لإحياء ذكرى وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وقام حوالي 20 من عشاق فصيلة كلاب الكورجي الويلزية بإلباس حيواناتهم الأليفة التيجان والأزياء الملكية واستعرضوها خارج القصر في وسط لندن تكريما إليزابيث، التي اشتهرت بعشقها لهذه السلالة من الكلاب، حبق كانت كلاب الكورجي من الرفاق الدائمين للملكة الراحلة منذ طفولتها، واقتنت حوالي 30 منهم طوال حياتها.

وتنحدر أجيال من الكلاب من سوزان، وهي سلالة الكورجي التي قدمت للملكة في عيد ميلادها الثامن عشر.

AP

AP

من جهتها، أوضحت أغاثا كريرير جيلبرت، التي نظمت حدث اليوم، أنها تود أن تقام مسيرة كلاب الكورجي كل عام تخليدا لذكرى إليزابيث.، مضيفة: "لا أستطيع أن أرى طريقة أفضل لتذكرها من كلابها، من خلال السلالة التي أحبتها وكانت موضع تقديرها طوال حياتها..لذا، قررنا القيام بهذا هذا العام وسنفعل ذلك كل عام تخليدا لذكراها"، وفق ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

AP

AP

ويوافق الثامن من سبتمبر الذكرى السنوية الأولى لوفاة الملكة عن عمر يناهز 96 عاما في قصرها بالمورال في اسكتلندا، حيث ظلت ملكة على عرش البلاد لـ70 عاما، وكانت صاحبة أطول فترة حكم في بريطانيا.

AP

المصدر: "أ ب"