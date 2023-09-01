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روسيا.. متقاعدة تسرق رفات قديس لتصلي أمامه في بيتها

متفرقات

روسيا.. متقاعدة تسرق رفات قديس لتصلي أمامه في بيتها
porosenka.net
صورة أرشيفية
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نشرت وزارة الداخلية الروسية فيديو لسرقة متقاعدة رفات القديس نيقولاوس من كنيسة يوحنا المعمدان في مدينة كيروفسك بمقاطعة لينينغراد غربي البلاد، لتصلي أمامه في بيتها.

وجاء في بيان الداخلية أن المرأة دخلت الكنيسة ولفت جزءا من الرفات بقطعة خفيفة من القماش وحملته إلى الخارج.

وأضافت الوزارة أن المتهمة قالت إنها متقاعدة وسرقت الرفات حتى تصلي في المنزل دون الذهاب إلى الكنيسة، وأكدت نيتها التعاون مع التحقيق لتخفيف عقوبتها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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