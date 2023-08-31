لأول مرة في روسيا.. ولادة شبل باندا صيني في حديقة الحيوان بموسكو

أنجب زوج الباندا الكبيرة روي، وديندين، شبلا في حديقة حيوان موسكو في أول ولادة للباندا في روسيا.

ويعد ذلك حدثا تاريخيا، حيث أصبح الطفل أول حيوان يمثل جنسه يولد في روسيا، وقال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين في مدوناته على شبكات التواصل الاجتماعي:" "هذا حدث فريد ونادر جدا، وهو نتيجة للعمل المنسق للمتخصصين لدينا والزملاء الصينيين".

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ويشار إلى أن روي ودينغدينغ وصلا موسكو عام 2019 كرمز للذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية بين روسيا والصين. لقد تم توطينهم في مجمع مغلق خاص، وتم تدريب الموظفين الروس في الصين على التعامل مع الباندا بشكل صحيح، وكان تدريبهم جادا. ولم يتم تقديم ذَكر وأنثى الباندا لبعضهما البعض إلا في ربيع عام 2023 بحضور متخصص من الصين.

وفي أقل من ستة أشهر جلبت الباندا ذرية إلى العالم. وأصبح ذلك حدثا تاريخيا في العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والصين وفي المجتمع البيئي بأكمله في العالم.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا