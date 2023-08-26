موسكو تشهد ظهور عصفور نادر لأول مرة منذ 18 عاما

شهدت العاصمة الروسية موسكو، لأول مرة منذ 18 عاما، ظهور طائر الجزم السيبيري النادر في سهول كيروف الفيضية بحديقة "موسكفوريتسكي" الطبيعية التاريخية.

وقالت قناة تلغرام "المجمع الحضري موسكو": "شوهد طائر نادر في العاصمة لأول مرة منذ 18 عاما. تم رصد طائر الجزم السيبيري في سهول كيروف الفيضية في حديقة موسكفوريتسكي الطبيعية والتاريخية. شوهد الطائر سابقا في موسكو في عام 2005."

يذكر أن طائر الجزم السيبيري هو عصفور صغير (حجمه 16-19 سم) طويل الذيل بأجنحة قصيرة ومنقار سميك مثل طائر الحسون.

ويختلف لون الذكور والإناث من هذا النوع بشكل واضح، إذ يهيمن اللون الوردي على ريش الذكر البالغ مع وجود شعر رمادي أبيض فضي على الرأس، فيما يكون لون الإناث والذكور في السنة الأولى رماديا مصفرا بنيا، مع حدود طولية ضيقة وداكنة، ولون الخاصرة والردف وردي محمر أو وردي داكن.

ويعرف باسم "الجَزَم" أو "تُنْجِيّ" أو العصفور الوردي (الاسم العلمي: Carpodacus) (باللغة الروسية: Чечевицы) (باللغة الإنجليزية: Rosefinch)‏ هو جنس من الطيور يتبع الفصيلة الشرشوريات من رتبة العصفوريات.

المصدر: RT