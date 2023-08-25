أفضل من البناء التقليدي.. معماري سعودي يكشف تفاصيل تشييده فيلا خلال 33 يوما (فيديو)

كشف المهندس السعودي المعماري، عبد الرحمن الزعاقي، تفاصيل تمكنه من تحويل أرض إلى فيلا خلال 33 يوما فقط، عبر تقنية بناء غير تقليدية.

وقال الزعاقي خلال حواره ببرنامج "120" عبر "قناة الإخبارية"، إن العمر الافتراضي للفيلا التي صممها يصل لضعف العمر الافتراضي للبناء التقليدي، أي أن العمر الافتراضي للفيلا يصل لأكثر من 100 عام، إلى جانب احتوائها على نظام مراقبة وإشراف وأمان.

وأضاف المهندس المعماري أن نسبة الأمان في تقنية البناء الجديدة هذه عالية جدا.

وصرح بأن هذه التقنية تتضمن أيضا أقوى نظام إنشائي ضد الزلازل، لأن الأسقف والجدران كتلة واحدة خرسانية والتي تختلف عن البناء التقليدي.

وأوضح الزعاقي أن العوازل التي صممت بها الفيلا تمت وفقا للكود السعودي حيث تم وضعها بالمحيط الخارجي، لافتا إلى أن نظام العزل فيها ممتاز جدا.

فيديو | مهندس سعودي يبني منزلا خلال 33 يوما



و م. عبد الرحمن الزعاقي يعلق #برنامج_120 : العمر الافتراضي للمنزل الذي صممته يصل لأكثر من 100 عام ويعد أفضل من البناء العادي#برنامج_120#الإخباريةpic.twitter.com/BD77NccX6C — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 25, 2023

المصدر: وسائل إعلام سعودية