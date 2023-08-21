قيمتها 400 ألف دولار.. يوتيوبر يوثق لحظة احتراق سيارته "فيراري" بشكل مأساوي (فيديو)

نشر مؤثر أمريكي يدعى كودي ديتويلر، فيديو على قناته في موقع "يوتيوب" للحظات احتراق سيارته الرياضية الفاخرة من نوع "فيراري"، أثناء استعراضه مدى سرعتها وتحمّلها.

وفي تعليق أسفل الفيديو، يقول المؤثر: "يؤسفني أن أبلغكم أن سيارتي الفيراري إف 8 التي يبلغ ثمنها 400 ألف دولار، احترقت مؤخرا وتحولت إلى كومة من الرماد"

وتابع: "لقد حصل الحادث أثناء تصويري فيديو عن مميزات هذه السيارة، لكن هذا درس جيد حتى لا أقوم بالمزيد من الأشياء المجنونة مستقبلا".

ويظهر الفيديو الذي نشره ديتويلر، ومدته 12 دقيقة، "فيراري" حمراء اللون تسير بسرعة كبيرة جدا عبر حقل ذرة جاف في تكساس، مما أدى إلى إشتعال النيران فيه بعد أقل من 30 ثانية من بدء الفيديو، ومن الواضح أنه كان هناك خطأ ما في السيارة.

ويمكن سماع صراخ الناس: نار نار نار"، وبعد لحظات، شوهد دخان كثيف خارج من السيارة، ثم ظهرت النار من أسفل أحد الإطارات. وسرعان ما التهمت النيران السيارة، وسط ذهول صاحبها، الذي كان في حالة عدم إدراك للموقف علة ما يبدو.

وقال ديتويلر لاحقا: "واو، لقد خسرت للتو نصف مليون دولار. خسارة كبيرة، لكن لا يمكنني قول ما سيحدث. على أي حال، لا بأس يا رفاق، سوف نتعافى من هذا يوما ما". ويسمع صوت أحدهم خارج الكاميرا يصرخ: "لا أعتقد أننا سنتعافى أبدا من هذا".

المصدر: RT