سعر الكنافة يشغل بال الأردنيين!

أثار سعر الطبق العربي المشهور "الكنافة"، جدلا في الأردن، بعد تداول شائعات، أنه سيرتفع تزامنا مع الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في البلاد.

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وقال نقيب أصحاب المطاعم ومحال الحلويات عمر عواد، إن ما يشاع عن قيام بعض أصحاب محال الحلويات برفع سعر الكنافة يوم إعلان النتائج غير صحيح، مؤكدا أن الأسعار ثابتة ولا يوجد أي تغيير سيطرأ عليها، مرجحا أن يكون الإقبال على شراء الكنافة تزامنا مع إعلان نتائج الثانوية العامة اليوم ضعيف.

وأشار إلى أن الكنافة في السوق سعرها معروف لدى الجميع، حيث يتراوح سعر الكيلو الواحد منها من 4 إلى 6 دنانير.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم في الأردن اليوم الأربعاء نتائج الثانوية العامة بشكل رسمي، حيث ستتاح الفرصة للطلبة بالحصول على النتيجة عند الساعة الرابعة عصرا، فيما ستعقد الوزارة مؤتمرا صحفيا في تمام السادسة مساء.

وتشهد الأسواق بالمعتاد في كل عام حركة نشطة بالتزامن مع إعلان نتائج التوجيهي وبالأخص محال الحلويات، حيث تكتظ بالمواطنين لشراء حلويات وتوزيعها فرحا بالنجاح.

المصدر: عمون







