أبرز أنواع الأسلحة الروسية الحديثة على شكل وحوش آلية (صور)

نشرت شركة "روستيخ" الروسية المصنعة للسلاح، عبر قناتها في "تلغرام" صورا تظهر أبرز أنواع المعدات العسكرية الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة، على شكل وحوش آلية خيالية.

وصورت "روستيخ" المقاتلة "سو-57" على أنها روبوت صقر، بينما ظهرت منظومة "بانتسير" للصواريخ والمدافع المضادة للجو على شكل وحيد القرن ميكانيكيا قويا، والدبابة "تي-90" على شكل دب متحول ضخم.

وجاءت مسيرة "لانسيت" الانتحارية في صورة روبوت دبور مستقبلي خطير، وقاذفة اللهب الثقيلة "سوانتسيبيوك" (الشمس الحارقة) أصبحت تنينا حديديا تحل قاذفات صواريخ متوهجة محل رؤوسه الثلاثة.

وظهرت المروحية الهجومية من طراز "كا-52"، المعروفة بالاسم غير الرسمي "التمساح"، على شكل هذا الحيوان لكنه طائر، مع قاذفات صواريخ "فيخر" تنطلق في فمه.

يذكر أن 90% من المعدات العسكرية الروسية المستخدمة في منطقة العمليات العسكرية الخاصة هي من إنتاج شركة "روستيخ".

المصدر: RT