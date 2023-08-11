لقطات مؤثرة لفقدان طفلين فلسطينيين في الضفة الغربية والعثور عليهما بعد ساعات من البحث (فيديوهات)

أعلنت مصادر فلسطينية العثور على طفلين كانا مفقودين في بلدة عوريف جنوبي نابلس بالضفة الغربية بعد عمليات بحث تركزت في محيط مستوطنة يتسهار، وكان آخر تواجد لهما في الحاووز.

وذكرت مصادر محلية اليوم الجمعة، أن عمر الطفلين يقدر بـ3 سنوات، وأشارت الى أنّ عدد كبير من المواطنين شاركت في البحث عن الطفلين في حين انضمت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني إلى فرق البحث عنهما في منطقة جنوب نابلس.

المصدر:RT