السعودية.. المستشار تركي آل الشيخ يطلق الهوية الجديدة لليوم الوطني الـ93 (فيديو)

أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الخميس، إطلاق الهوية الجديدة لليوم الوطني السعودي الـ93 الذي يصادف 23 سبتمبر من كل عام، حيث يأتي بشعار "نحلم ونحقق".

ودعت الهيئة العامة للترفيه جميع الجهات الحكومية والخاصة إلى استخدام وتوحيد الهوية المعتمدة لليوم الوطني الـ93، وذلك عبر مختلف التطبيقات من خلال تحميل دليل الهوية، حيث احتوى على الإرشادات الخاصة بالشعار وطريقة استخدامه بمختلف التطبيقات.

إطلاق الهوية الجديدة … لليوم الوطني السعودي ٩٣ #نحلم_ونحقق 🇸🇦❤️💪



للإطلاع على الهوية حمل الكتيب:https://t.co/9ds18pQ10xpic.twitter.com/sZx0a9LWXt — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 3, 2023

وأوضحت صحيفة "سبق" أن الهوية استلهمت من الأحلام التي أصبحت قريبة وواقعية في كل مناحي حياة سكان المملكة، حيث انعكست بوضوح على مشاريع ضخمة راهنت عليها المملكة في رؤية السعودية 2030، مما جعلها ترسخ قوتها ومكانتها لمواصلة تقديم دورها المهم والمحوري على جميع الأصعدة.

وبينت "سبق" أن الشعار الفني "جاء كفرشاة رسام حالم، يخط أحرفه بعذوبة وانسيابية تتجاوز حدود السماء، ويرسم حدود أرض المملكة التي تحتضن الحلم، بعزيمة وإصرار تجعل منه حقيقة ثابتة راسية كالجبال، فبخط اليد كتبت الأحلام لترسخ في الأذهان. هكذا يخطط الحالمون أهدافهم بالحياة ليبدأوا رحلة التحقيق بخطوات مدروسة وواثقة، فيما استلهمت الألوان من الخفاق الأخضر وطبيعة الأراضي الغنية لمملكتنا الحبيبة"، مثلما نقلت الصحيفة.

المصدر: "سبق"