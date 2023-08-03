وسائل إعلام لبنانية: توقيف خال الطفلة الضحية لين بعد كشف تفاصيل جديدة أمام القضاء

ادعت قاضي التحقيق الأول في الشمال بلبنان على جدة الطفلة لين طالب لأمها في الدعوى المقدمة من والدها، حيث حددت اليوم الخميس موعدا لاستجوابها، بعد ظهور إشارات جديدة في القضية.

وادعت القاضي، سمرندا نصار، على جدة الطفلة المدعوة، حياة توفيق الرز، في الدعوى المودعة من قبل والد لين عمر طالب، حيث من المقرر أن تواصل القاضية نصار الاستماع إلى مزيد من الشهود في القضية.

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وذكرت مواقع إخبارية لبنانية أن مذكرة التوقيف بحق جدّة الطفلة جاءت بتهمة "كتم معلومات" و"التأخر بإدخال الطفلة الضحية إلى المستشفى"، كما استمعت القاضية لخال وخالة الطفلة في سرايا مدينة طرابلس، بينما أفادت قناة mtv اللبنانية بأنه تم توقيف خال الطفلة.

وأفادت معلومات صحفية أنه "تعذر سوق الموقوفين، والدة الضحية لين طالب وجدّها، إلى سرايا طرابلس لأسباب مجهولة".

وتجدر الإشارة إلى أنه في يوليو الماضي، اختتمت القاضية، ماتيلدا توما، مدعي عام الاستئناف في طرابلس، ملفها في قضية وفاة الطفلة لين طالب، بالادّعاء على جدّها لوالدتها، فواز بوخليل، للاشتباه فيه باغتصابها، وعلى والدتها، وعد بوخليل، بتهمة التستّر على الجريمة، ثم أحالت الملف إلى القاضية نصار.

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وشغلت قضيّة لين ذات 6 سنوات الشارع اللبناني منذ 3 أسابيع، بعدما فارقت الحياة نتيجة اعتداءات جنسية متكرّرة أدت لنزيف خارجي حاد، بحسب تقرير طبيبين شرعيين.

وكانت الطفلة من بلدة سفينة القطيع في قضاء عكار شمالي لبنان، تقضي عطلة عيد الأضحى مع والدتها المنفصلة عن والدها في منزل جدها في بلدة المنية في الشمال أيضا. وقد نقلتها والدتها إلى المستشفى في أوّل أيام العيد على إثر ارتفاع حاد في حرارة جسمها، قبل أن تعيدها إلى منزل جدها، ثم تنقلها من جديد إلى المستشفى في اليوم التالي وقد توفيت.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام + وسائل إعلام لبنانية