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عامل ينجو بأعجوبة من فكي تمساح في كولورادو (فيديو)

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عامل ينجو بأعجوبة من فكي تمساح في كولورادو (فيديو)
الصورة ملتقطة من الفيديو
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نجا عامل في مزرعة للتماسيح في ولاية كولورادو الأمريكية بأعجوبة من فكي تمساح طوله 12 قدما ووزنه 600 رطل أثناء محاولته إطعامه.

وظهر في مقطع فيديو شاركته مزرعة "كولورادو غاتور"، موظف يدعى تشاد، وهو يحاول إطعام التمساح المعروف باسم إلفيس، إلا أن التمساح هاجمه، وتمكن الموظف من الهرب بصعوبة من فكي التمساح بعد أن تدخل موظف آخر لمنع إلفيس من مهاجمة تشاد الذي انزلق أثناء الحادث.

المصدر: وسائل إعلامية أمريكية

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