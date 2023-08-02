عامل ينجو بأعجوبة من فكي تمساح في كولورادو (فيديو)

نجا عامل في مزرعة للتماسيح في ولاية كولورادو الأمريكية بأعجوبة من فكي تمساح طوله 12 قدما ووزنه 600 رطل أثناء محاولته إطعامه.

وظهر في مقطع فيديو شاركته مزرعة "كولورادو غاتور"، موظف يدعى تشاد، وهو يحاول إطعام التمساح المعروف باسم إلفيس، إلا أن التمساح هاجمه، وتمكن الموظف من الهرب بصعوبة من فكي التمساح بعد أن تدخل موظف آخر لمنع إلفيس من مهاجمة تشاد الذي انزلق أثناء الحادث.

Un homme du Colorado, nommé Chad, a manqué de peu de se faire dévorer la jambe par un alligator nommé Elvis alors qu'il lui offrait une énorme dinde à manger. pic.twitter.com/in5OXJksMe — Claire 🇫🇷✝️ (@ClaireKuche2023) July 30, 2023

All shook up! Horrifying moment #Colorado man is almost devoured by huge #alligator called ELVIS after

slipping while offering predator turkey, the Colorado Gator Farm pic.twitter.com/9Z2WUXJ3Fs — Hans Solo (@thandojo) July 30, 2023

المصدر: وسائل إعلامية أمريكية