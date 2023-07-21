رئيس جامعة ستانفورد يستقيل بعد فضيحة بحثية أثارها طالب عمره 18 عاما!

في غضون أشهر من بدء دراسته الجامعية في جامعة ستانفورد، تتيع ثيو بيكر (عمره 18 عاما) قصة من شأنها أن تقوده إلى أن يصبح أصغر فائز بجائزة "جورج بولك" في تاريخ الصحافة الأمريكية.

وتوجت تقاريره لصحيفة "ستانفورد ديلي" الآن باستقالة رئيس ستانفورد: عالم الأعصاب والملياردير مارك تيسييه لافين.

وبدأ كل شيء في السنة الأولى لبيكر عندما لاحظ الباحثين عبر الإنترنت يناقشون ما إذا كانت أوراق تيسييه لافين العلمية تحتوي على صور تم التلاعب بها.

لجأ بيكر إلى الخبراء للحصول على إجابات.

وقال في بودكاست Longform في أبريل: "في نهاية المطاف، كان معظمهم خائفاً للغاية من مارك تيسييه لافين لدرجة عدم تمكنهم من التسجيل. لكن إليزابيث بيك، وهي الخبيرة رقم واحد في العالم في اكتشاف التلاعب بالصور في ميدان الصور العلمية، وامرأة رائعة، عملت معي عن كثب وتمكنت من الاطلاع على هذه الأوراق".

إلى جانب باحثين آخرين في مجال سوء السلوك، كشف بيكر وبيك عن سلسلة من النتائج المتغيرة في مختبرات تيسييه لافين، والتي تغطي ثلاث مؤسسات مختلفة على مدار العقدين الماضيين.

وفي هذه المرحلة، لا يوجد دليل على أن تيسييه لافين نفسه تلاعب بأي صور في أوراقه عن قصد - يقول بيكر نفسه إنه يشك في أن هذا هو الحال.

لكن حقيقة وجود هذه الأخطاء تحت إشراف عالم الأعصاب دون أن يتم تصحيحها أبدا تستدعي الشك. ويفترض، على الأقل، ممارسة إدارية سيئة.

وقال بيكر لشبكة NBC News، عقب استقالة تيسييه لافين: "ليس مجرد شخص واحد في مختبر واحد يتحول إلى مارق. يبدو أنه فعل في فترات مختلفة من حياته، عندما كان يعمل في مختبرات مختلفة، في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، في Genentech".

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ومنذ عام 2001، حددت بيك الأوراق التي كتبها تيسييه لافين والتي تقول إنها تظهر التصوير المتعمد للنتائج.

ويتضمن أحد أكثر الادعاءات فظاعة دراسة تاريخية عن مرض الزهايمر، نشرتها مجلة Nature في عام 2009، ادعت أنها تجد سببا محتملا لتنكس الدماغ.

وجاءت هذه الورقة من مختبر تيسييه لافين في شركة Genentech للتكنولوجيا الحيوية، لكن النتائج لا يمكن تكرارها أبدا.

وأخبر بعض الباحثين في Genentech بيكر أن الشركة أجرت تحقيقا داخليا ووجدت تزويرا للبيانات. لكن تيسييه لافين وGenentech نفيا منذ ذلك الحين حدوث هذه المراجعة على الإطلاق. ولم يتم سحب الورقة بعد.

وفي ضوء تقارير بيكر، فتحت جامعة ستانفورد تحقيقها الداخلي الخاص في هذه المسألة. وخلصت لجنة من العلماء إلى أن عمل تيسييه لافين احتوى على تلاعب بالصور في عام 2001، وأوائل 2010، و2015-2016، و2021.

لكن اللجنة رفضت أي مزاعم بالاحتيال أو سوء السلوك من جانب تيسييه لافين نفسه. وبدلا من ذلك، استنتجوا أن "التكرار غير المعتاد للتلاعب ببيانات البحث" في مختبر علماء الأعصاب "يشير إلى أنه قد تكون هناك فرص لتحسين الإشراف وإدارة المختبرات".

حتى يومنا هذا، ينفي تيسييه لافين أي "تزوير للبيانات العلمية". وفي بيان بشأن استقالته، قال إنه نادم على الثقة المفرطة في طلابه.

وقال طبيب الأعصاب ماثيو شراغ، الذي أشار إلى بعض العيوب في ورقة تيسييه لافين لعام 2009، لصحيفة "نيويورك تايمز" إن من الصعب أحيانا في مختبر مزدحم التحقق من كل جزء من البيانات التي ينتجها باحثون مبتدئون، لكن "تراكم المشكلات" في ظل ساعة تيسييه لافين "يرتفع إلى مستوى يحتاج إلى بعض الإشراف".

ومن المتوقع الآن أن يسحب تيسييه لافين ما لا يقل عن خمسة من أوراقه البحثية، وفقا لتقرير بيكر في The Daily.

واعترف بيكر في بودكاست Longform: "لقد حلمت بالتأكيد بمارك تيسييه لافين أكثر من مرة. إنه آخر شيء أفكر فيه عندما أخلد للنوم. وأول شيء يدور في ذهني عندما أستيقظ، إنه أمر مرهق للغاية، أولا وقبل كل شيء، هذا شخص يستحق الاحترام، وثانيا، هو المسؤول عن مجتمعي ذاته".

المصدر: ساينس ألرت