ملك موسيقى البوب الروسي يريد الزواج مرة ثانية بسن 56 عاما

أعلنت كاتيا غوسيفا مقدمة البرامج التلفزيونية والممثلة الشهيرة والحبيبة السابقة للمغني فليب كيركوروف أن فنان الشعب الروسي سيتزوج قريبا.

وقد اعترف ملك موسيقى البوب الروسي البالغ من العمر 56 عاما مؤخرا أنه وجد حب حياته، بينما أكد أنه ينوي إخفاء أي تفاصيل، لأن "السعادة تحب الصمت".

tvcenter.ru

وقالت غوسيفا في مقابلة مع الموقع ألإلكتروني لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا"، إن حفل الزفاف قريب. ومع ذلك ، لم تتمكن من تقديم أي معلومات أخرى.

وأضافت: "لم يعرّفنا، لكنني لاحظت كيف كانت عيناه ملتهبتين. التقينا نهاية يونيوالماضي في حفلة عيد ميلاد ابنه مارتن. وكان من الواضح بالعين المجردة أنه سعيد ومتفتح".

tvcenter.ru

وأضافت: "أولا ، لديه تحول رائع. ثانيا، من الواضح أنه سعيد في حياته الشخصية. لكنني لم أدخل دائرة أولئك الذين قدّم لهم فيليب حبه الجديد".

يذكر أن غوسيفا وكيركوروف كانا أعوام 2018-2022 على علاقة غرامية، وكما يقولون، أرادت كاتيا نفسها الزواج من الفنان. بينما تغيرت الأمور تماما في في الشهر الماضي حيث أصبح من المعروف أن المحامي ميخائيل سازونوف تزوج من كاتيا غوسيفا. وكان كيركوروف حاضرا حفل الزفاف.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا.