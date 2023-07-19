الولايات المتحدة.. رجل ينجو بأعجوبة بعد سقوطه من ارتفاع 45 مترا (فيديو)

وثق مقطع فيديو لكاميرا مراقبة سقوط عامل في نهر ديترويت من جسر إمباسادرو بديترويت الأمريكية من على ارتفاع 150 قدما أي ما يزيد عن 45 مترا.

ونجا الرجل الذي يدعى سبنسر بأعجوبة بعد أن رأت إحدى العائلات سقوطه في النهر، حيث أبلغ الحاضرون الناس للمساعدة وهو ما فعلوه وأنقذوا حياته.

خرج سبنسر من المستشفى يوم الجمعة الماضي وهو يستريح في المنزل مع أسرته بما في ذلك طفلهم الجديد.

وقال سام بوكانان قبطان ويستكوت لشبكة "فوكس 2 ديترويت" "لقد مزقت قوة الاصطدام معظم ملابسه منه".

المصدر: وسائل إعلام أمريكية