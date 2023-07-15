مصر.. وفاة عروس بالدقهلية تركها زوجها تنزف لأكثر من 5 ساعات ليلة الدخلة

لقيت عروس بإحدى قرى مركز أجا بمحافظة الدقهلية في مصر مصرعها بعد تعرضها لنزيف حاد أثناء ممارسة العلاقة الحميمية مع زوجها يوم زفافها.

وفي التفاصيل، تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بوفاة أسماء ح. 24 عاما ربة منزل ومقيمة بإحدى قرى المركز، حيث كانت مصابة بنزيف مهبلي حاد تسبب في وفاتها.

وبالانتقال والفحص وسؤال والدها 50 عاما، صرح بأن ابنته وعقب توجهها لمنزلها رفقة زوجها وقيامه بمعاشرتها حدثت إصابتها، مضيفا أنه تركها تنزف أكثر من 5 ساعات ثم ذهب بها للمستشفى.

وباستدعاء الزوج أفاد بأنه وعقب قيامه بفض غشاء البكارة لزوجته تعرضت للإصابة وحدث لها نزيف مهبلي حاد وقام بنقلها للمستشفى على الفور.

وتم تحرير محضر وجار العرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

المصدر: "القاهرة 24" المصري