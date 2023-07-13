سعودي أربعيني يبتلع مفتاح سيارته (صورة)

أنقذ فريق طبي بمدينة القنفذة السعودية أربعينيا من الموت بعد استخراج مفتاح سيارة عالق بالجهاز التنفسي في عملية استغرقت 15 دقيقة عن طريق المنظار.

وأوضحت صحة مدينة القنفذة أن المريض البالغ من العمر 49 عاما، وصل لقسم الطوارئ وهو يعاني من انسداد بمجرى التنفس ليتضح بعد الفحص السريري والأشعة وجود مفتاح سيارة عالق في القصبة الهوائية.

وتقرر فورا إدخال المريض قسم العمليات وتكثيف العناية الصحية له لكونه مريض قلب، وتم إجراء التدخل الجراحي عن طريق المنظار واستخراج المفتاح، ومن ثم متابعة الحالة عن طريق قسم التنويم لحين استقرار حالته الصحية وخروجه بالسلامة.

واعترف الأربعيني للأطباء المعالجين بأنه ابتلع المفتاح أثناء لهوه به ما تسبب له في حالة اختناق جزئي تطلب التدخل الجراحي لاستخراج الجسم المعدني العالق.

تمكن فريق طبي بمحافظة #القنفذة من استخراج مفتاح سيارة عالق بالجهاز التنفسي لمريض أربعيني، في عملية استغرقت 15 دقيقة عن طريق المنظار، وأسفرت عن إنقاذ حياته. pic.twitter.com/Qm3Q5sp50Y — أخبار المجتمع (@Socitysa) July 13, 2023

المصدر: وسائل إعلام سعودية