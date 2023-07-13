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جزائري ينقذ فرنسية ألقت بنفسها في نهر غارون ببوردو (صورة + فيديو)

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جزائري ينقذ فرنسية ألقت بنفسها في نهر غارون ببوردو (صورة + فيديو)
Globallookpress
نهر غارون ببوردو جنوب غرب فرنسا
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أنقذ شاب جزائري يدعى فاتح يبلغ من العمر 33 عاما امرأة فرنسية ألقت بنفسها في نهر غارون ببوردو جنوب غرب فرنسا.

وأشاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بعملية الإنقاذ البطولية للشاب الجزائري.

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ووقعت الحادثة يوم الثلاثاء 11 يوليو 2023 على الساعة 6:45 مساء بالقرب من الجسر الحجري حيث لم يتردد الشاب الجزائري في القفز لإنقاذ المرأة.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن فاتح قفز في النهر لإنقاذ السيدة رغم التيار القوي الذي جرفها بعيدا.

ووثق مقطع فيديو الشاب الجزائري وهو يقوم بعملية الإنقاذ ببطولة.

وأشارت وسال الإعلام المحلية أن رجال الإطفاء اعتنوا بالمرأة بمجرد خروجها من الماء، قائلة إن الحاضرين صفقوا بحرارة للشاب المنقذ.

وفي إفادة أدلى بها للصحافة الفرنسية، قال فاتح إنه قفز في النهر لإنقاذ المرأة دون تفكير، موضحا أنه يجيد السباحة لأنه يعيش بالقرب من البحر في الجزائر.

جزائري ينقذ فرنسية ألقت بنفسها في نهر غارون ببوردو (صورة + فيديو)
/ sudouest.fr

المصدر: وسائل إعلام فرنسية

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