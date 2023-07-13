 
مباشر

اليوم عيد ميلاد مبتكر اللعبة الأشهر في القرن العشرين.. هل مارستها يوما؟

متفرقات

اليوم عيد ميلاد مبتكر اللعبة الأشهر في القرن العشرين.. هل مارستها يوما؟
Globallookpress Liang Sen/ZUMAPRESS.com
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/voe9

يحتفل المهندس المعماري الهنغاري Erne Rubik اليوم بعيد ميلاده. هذا الرجل هو مبتكر مكعب روبيك المشهور الذي ظهر وانتشر في العالم عام 1974.

إقرأ المزيد
حل لغز مكعب
حل لغز مكعب "روبيك" باستخدام تقنيات الواقع الإفتراضي



لقد غزت هذه اللعبة العالم كله. لعب الكبار والصغار بمكعب روبيك - في المنزل، في العمل، في وسائط النقل، في النزهات، في الفصول الدراسية تحت المكتب... لعب الطلاب في الاتحاد السوفيتي وربات البيوت في السويد ورجال الأعمال في أمريكا والمهرجون في باريس والمعلمون والعمال والمثقفون والمهندسون والفنانون. لقد وصل الأمر إلى درجة أنهم كانوا يتحدثون بجدية عن "هوس الروبيك" أو "الروبيكومانيا".

اليوم عيد ميلاد مبتكر اللعبة الأشهر في القرن العشرين.. هل مارستها يوما؟المهندس ارني روبيك مع مكعبه

وبعد أن غزا المكعب العالم كله، ظهر له العديد من اللعب المشابهة، مع تغيرات في الشكل: على شكل هرم وثعبان وكرة. ومع ذلك، فإن إعادة صنع اللعبة، كالعادة ، لم توصل شعبيتها إلى ذروة شعبية المكعب، على الرغم من أنها كانت معروفة أيضا. ويعود السبب في ذلك إلى أنها كانت أبسط ولم تكن مثالية. وبغض النظر عما يقال، يبقى المكعب النظام الأكثر استقرارا ويتكون من 3 X 3 قطاعات . مع أن الرقم 3 يعبر عن نظام غير مستقر مع أنه ثابت. أي أن هناك حاجة للتفكير.
يرأس المهندس أرني روبيك حاليا استوديو يحمل أسمه لابتكار وتطوير العاب الفيديو، دون ان يتخلى عن مهنته كمهندس معماري، والتي بفضلها ابتكر المكعب المعجزة الذي منح لقب "لعبة القرن العشرين".

المصدر:RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

السيسي يحذر من خطورة الوضع في السودان على دول الجوار ويطرح بنودا للخروج من المأزق (فيديو)