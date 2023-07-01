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إعلامية مصرية تثير جدلا حول أداء الحج "أونلاين عبر ميتافيرس"

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إعلامية مصرية تثير جدلا حول أداء الحج
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للإعلامية المصرية، لميس الحديدي تساءلت فيه عن "سبب الذهاب والطواف حول الكعبة ولم لا يكون الحج عبر تطبيق"، "زوم" أو عبر "ميتافيرس".

وقالت الحديدي، في البرنامج الذي تقدمه على قناة ONTV: "ليه ما نعملش الحج بالميتافيرس؟ ليه ما نعملش الحج اونلاين؟ يعني نعمله بالزوم كدة، الحاجات تطورت، ليه لازم نروح نلف حولين الكعبة 7 مرات؟".

وانتقد كثيرون طرح الحديدي هذه الفكرة أساسا والحج "أون لاين".

 

المصدر: RT

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