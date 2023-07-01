إعلامية مصرية تثير جدلا حول أداء الحج "أونلاين عبر ميتافيرس"

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للإعلامية المصرية، لميس الحديدي تساءلت فيه عن "سبب الذهاب والطواف حول الكعبة ولم لا يكون الحج عبر تطبيق"، "زوم" أو عبر "ميتافيرس".

وقالت الحديدي، في البرنامج الذي تقدمه على قناة ONTV: "ليه ما نعملش الحج بالميتافيرس؟ ليه ما نعملش الحج اونلاين؟ يعني نعمله بالزوم كدة، الحاجات تطورت، ليه لازم نروح نلف حولين الكعبة 7 مرات؟".

وانتقد كثيرون طرح الحديدي هذه الفكرة أساسا والحج "أون لاين".

#لميس_الحديدي تطرح تساؤلات على لسان الجيل القادم اشبه ماتكون اسئلة غبيه وساذجه منها ..



تتساءل عن كيفية #الحج لماذا لايكون ( اون لاين ) .

بينما لم تتساءل لماذا لم تتزوج من @Amradib اون لاين ( عن بعد ) pic.twitter.com/tnQcllmzxn — سالم الفاضلي (@salemalfadly1) July 1, 2023

هذا هو المقطع كامل للهانم #لميس_الحديدي@lameesh

والذي فيه تضربُ مثلاً بأنَّه قد يسألُ الأبناء لماذا لايكون الحج (اون لاين )..؟😱

إنَّه طرح عابث، وشلل فكري، فهل ضاقت الأمثلة لديها؟

( ذلك ومن يُعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ).

فياليت يا @Amradib تلم مراتك .#الحج#غرد_بمقطعpic.twitter.com/nJdDcCtztv — خالد الشعلان⚖️ (@k_alsh3laan) July 1, 2023

يا لميس يظهر انك كبرتي وخرفتى الحج طقوس وضعها الله من عالين وليست اون لاين ارجو ان تعى ما تقولى ويرحمنا الله مما فعل السفهاء فينا https://t.co/slulUJn1QR — حسام الشرقاوي (@PScNwhzmowbeWEc) July 1, 2023

صدق او لا تصدق ... في مصر ... يطالبون ان يكون آداء الحج اون لاين 😂😂😂 👇👇👇 pic.twitter.com/uvZWfP39gB — المهندس احمد الفقيه 🇸🇦 (@alfageeh9) July 1, 2023

تبي الحج اون لاين الهبلة 😂👇🏾 pic.twitter.com/QbPeTMp475 — بوبراك.. (@bobarrak777) July 1, 2023

المصدر: RT