لطيفة تكشف تفاصيل مشهد جريء تسبب في خلافها مع يوسف شاهين في فيلم "سكوت هنصور"

كشفت الفنانة التونسية لطيفة عن تفاصيل أزمتها في فيلم "سكوت هنصور"، للمخرج المصري يوسف شاهين، والمشهد الجريء الذي رفضت تأديته.

وقالت لطيفة إن "تجربة فيلم "سكوت هنصور"، كانت جيدة ومن أحسن التجارب التي خضتها، بحيث تعاملت مع عباقرة كانوا شبه بعض مثل يوسف شاهين وفاتن حمامة وزياد الرحباني، وفي تعاملهم من أبسط الناس".

وتابعت خلال لقائها ببرنامج "معكم" بقناة "سي بي سي" بالقول "كنت محظوظة إني زرت العظيمة فيروز، في بيتها ولقيتها في منتهى البساطة والذوق واستقبلتني وتكلمت معي ونصحتني، وأنا تعلمت منها".

وأضافت لطيفة أن "قصة فيلم "سكوت هنصور" تدور حول مطربة مشهورة، ولم يكن عمري أو سني يعطي بوضوح إن روبي تبقى بنتي، لكن لم يكن هناك عقبة، وكان ما يقوله لي يوسف شاهين أطبقه، كما قال لي توجد مشاهد لا تضعي فيها مساحيق التجميل، وكان يوضح لخبيرة التجميل الفرنسية بأن لا تتركني أقف في المشهد جميلة، وأنا كل ما كان يقوله أنفذه".

وأكدت لطيفة أنها "رفضت مشهد جريء في فيلم "سكوت هنصور"، كان مطلوب مني عمل وأنا رفضت من الأول فجاء يوسف شاهين بعدها، والمشهد الجريء لم يكن موضح في السيناريو، وتم استحداثه أمام الكاميرا وقتها قلت: توقف لن أعمله... وخرجت من مكان التصوير وجاء عندي خالد يوسف، وقلت له: لن أعمل المشهد وسوف أنسحب من العمل.. بعدها جاء الأستاذ يوسف وقال لي: أنت تعلمين أني أصريت بأنك أنت من تعمل المشهد لأنك فنانة لم أرها منذ سنوات.. في الآخر لم أعمل المشهد وكان بجانبي في الموقف الفنان أحمد وفيق، وقال لهم هي قالت لكم من الأول أنها لن تعمل مشهد القبلات وفعلا عملنا الفيلم من غير القبلات".

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المصدر: وسائل إعلام مصرية