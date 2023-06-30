إعلامي مصري يكشف تناوله وأسرته لحم الحمير طوال 20 سنة (فيديو)

ظهر الإعلامي المصري محمود سعد في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي كاشفا عن أسرار صادمة في حياته، وأغربها على ما يبدو أنه وأسرته تناولوا، في غفلة من أمرهم، لحم الحمير طوال 20 سنة.

وأماط الإعلامي المعروف اللثام، وبجرأة قل نظيرها، عن تناوله هو وأسرته لحم الحمير في غفلة من أمرهم بسبب وقوع والدته ضحيّة لتدليس أحد الجزارين في منطقة سكنهم.

وقال في فيديو على موقع "يوتيوب" "قعدنا 20 سنة ناكل كفتة. كان في جزار في غاردن سيتي.. أمي كانت بتروح له لسنين كتير جدّا وفي يوم أمّي نزلت لقت المحل متشمع بالشمع الأحمر واكتشفت إن الجزار دا كان بيدبح لحم حمير وقعدنا كتير جدّا بناكل لحم حمير".

ويمكن متابعة تصريحات الإعلامي سعد حول هذه الجزئية بالتحديد اعتبارا من الدقيقة 25 في الفيديو المرفق مع الخبر.

المصدر: RT