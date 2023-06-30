فيديو أثار ضجة.. ماهي حقيقة الصراف الآلي المتنقل الذي يوزع العيدية في شوارع دبي؟

أثار مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ضجة في الساعات الماضية، حيث ادعى ناشروه أنه يظهر صرافا آليا متنقلا يوزع العيدية على الناس في شوارع دبي بالإمارات.

وحصد المقطع مئات آلاف المشاهدات عبر "فيسبوك" و"تويتر"، حيث تم التعامل معه على أنه حقيقي من قبل عدد كبير من النشطاء، في حين شكك فيه صحته آخرون.

وأظهر الفيديو شاحنة تحمل صرافا آليا يلقي النقود في الشارع، حيث قيل إنه يوثق توزيع العيدية في شوارع دبي.

ويظهر فيديو الصراف الآلي في مؤخرة الشاحنة اسم بنك الإمارات دبي الوطني، الذي تلقى سؤالا من قبل أحد المستخدمين حول صحة هذا الأمر، فرد قائلا إن مقطع الفيديو غير حقيقي.

وقادت عملية البحث عن المقطع الأصلي إلى أنه نشر سابقا في صفحة على "فيسبوك" مهتمة بنقل أخبار دبي، حيث قالت إن مصدره من حساب مصمم رقمي على "إنستغرام"، حيث يعرف الحساب عن نفسه على أنه صانع محتوى بصري، ويمكن العثور على الفيديو من خلال تصفح الحساب مع وسوم تشير إلى أنه تصميم رقمي.

كما نشر صاحب الحساب في خاصية "الستوري" مراحل تصميم هذا الفيديو.

المصدر: أ ف ب