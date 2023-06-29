بيع حقيبة بحجم حبة الملح بـ63 ألف دولار

ذكرت شبكة CNN الأمريكية بأن حقيبة بحجم حبة ملح البحر بيعت في مزاد بأكثر من 63 ألف دولار.

وقال مصنعو الحقيبة: "الشيء الذي يستخدم استخداما عمليا، يمكن بفعل بعض العوامل أن يتحول إلى تحفة، يرغب الكثيرون في اقتنائها، لتختفي مهمتها الوظيفية".

ويبلغ حجم الحقيبة 657 × 222 × 700 ميكرون، فيما يؤكد مبتكروها أن من الممكن تمريرها عبر فتحة الإبرة.

ويشبه تصميم الحقيبة تصاميم العلامات التجارية الفاخرة، لكن صناعتها لم تتم في واحدة من دور الأزياء، وإنما على أيدي مجموعة فنانين مهرة في نيويورك باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، علما بأن الحقيبة سيتم تقديمها للزبون مرفقة بمجهر لتضخيم الرؤية.

المصدر: ريا نوفوستي