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بفضل بوتين.. فتاة روسية تصبح الأشهر في روسيا خلال عيد الأضحى (فيديو)

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بفضل بوتين.. فتاة روسية تصبح الأشهر في روسيا خلال عيد الأضحى (فيديو)
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أصبحت فتاة روسية هي الأشهر على الإطلاق في روسيا خلال عيد الأضحى، بعد فيديو لها خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مدينة دربند بداغتسان وهي تحاول التقاط صورة معه.

وروت فاطمة وهي من سكان داغستان، كيف انتظرت هي ووالدتها حوالي 7 ساعات وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى دربند من أجل التقاط صورة معه.

وقالت الفتاة في الفيديو مع الصحفي بافيل زاروبين الذي يرافق الرئيس الروسي في جولاته: "عندما علمت أن فلاديمير فلاديميروفيتش قادم، كان هدفي هو مصافحته والتقاط صورة معه، جئنا وانتظرنا حوالي 7 ساعات، من الساعة الرابعة".

وتمكنت الفتاة من تحقيق حلمها والتقاط صورة مع الرئيس بوتين.

المصدر: RT

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