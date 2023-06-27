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بالفيديو.. شاب ينحت اسم خطيبته على الكولوسيوم

متفرقات

بالفيديو.. شاب ينحت اسم خطيبته على الكولوسيوم
الصورة ملتقطة من الفيديو
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تعرض رجل لانتقادات واسعة في إيطاليا بعد أن ظهر في مقطع فيديو وصور وهو بنحت اسم خطيبته على مبنى الكولوسيوم الأثري في العاصمة روما.

والتقطت صور الرجل مبتسما قرب الجدار حيث نحت Ivan + Hayley 23، باستخدام مفتاح على جدار النصب التذكاري الذي يعود تاريخه إلى ما يقرب من 2000 عام. وقد فتحت الشرطة تحقيقا في الحادث.

ونشر وزير الثقافة الإيطالي جينارو سانجيوليانو مقطع الفيديو، واصفا إياه بأنه "خطير للغاية"، معتبرا أنها "علامة على الفظاظة الشديدة أن يقوم السائح بتشويه أحد أشهر الأماكن في العالم، الكولوسيوم، لنقش اسم خطيبته ".

وأضاف "آمل أن يتم التعرف على من فعل ذلك ومعاقبته وفقا لقوانيننا".

وفي حالة إدانته، يمكن أن يواجه الرجل غرامة لا تقل عن 15000 يورو (أكثر من 16 ألف دولار) بالإضافة إلى عقوبة تصل إلى عام في السجن.

وقالت ألفونسينا روسو، مديرة الكولوسيوم، إن الشرطة تلاحق المشتبه به و"سنرى ما إذا كان بإمكاننا القبض عليه".

المصدر: "الإندبندنت"

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