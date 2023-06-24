على هيئة عربة فواكه..متحف مصري يعرض "بروشا" يعود إلى عصر الأسرة العلوية (صورة)

أعلن متحف آثار الغردقة في مصر عن عرض قطعة أثرية فريدة لـ"دبوس صدر بروش عربة فاكهة" صنع من الذهب والياقوت والزمرد والألماس، ويعود إلى عصر الأسرة العلوية، عصر الدولة الحديثة 1805.

وفي بيان لها، أوضحت إدارة متحف آثار الغردقة أن البروش مصنوع على شكل عربة فاكهة يجرها حصان يمسك بها سايس وهو مرصع بفصوص من الألماس والياقوت والزمرد، وتتميز القطعة بروعة تناسق الألوان ما بين الأحجار الكريمة والذهب.

وكان متحف آثار الغردقة قد ألقى الضوء في وقت سابق على الملكة كليوباترا السابعة والمعروفة باسم كليوباترا آخر ملوك الأسرة المقدونية، حيث قدر لها أن تصبح آخر ملكة للسلالة البطلمية التي حكمت مصر بعد موت الإسكندر الأكبر في 323 ق.م وضمها إلى روما في 30 ق.م.

جدير بالذكر أن متحف آثار الغردقة يضم أكثر من 2000 قطعة أثرية مختلفة من عصور مختلفة، من بينها قطعة أثرية لقناع مومياء غاية في الروعة والجمال، يرجع تاريخها للقرن الأول الميلادي، توضح مدى مهارة الفنان القديم من الرقي والجمال والإحساس الفني المرهف والمتطور.

المصدر: "القاهرة 24"