"نورت مصر".. كيف احتفى الجمهور بوجود غوارديولا في "أم الدنيا"؟ (صور)

احتفى المصريون والعرب في موقع "تويتر"، بالجولة السياحية التي قام بها المدير الفني الحالي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا للأهرامات وبعض المناطق السياحية الأخرى.

وعبر "هاشتاغ": "جوارديولا نورت مصر"، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور بيب غوارديولا وعائلته، خلال جولتهم السياحية في مصر، حيث أعرب عدد كبير عن حبهم لهذا المدرب، وعن ترحيبهم به في "أم الدنيا".

وعلق أحدهم قائلا: "المدرب الإسباني بيب جوارديولا وأسرته فى زيارة خاصة لمصر لقضاء جزء من عطلته الصيفية..أعظم المدربين نورت مصر"، وأضاف آخر: "نورت مصر يا بيب..وإجازه سعيده في أم الدنيا".

المدرب الإسباني بيب جوارديولا وأسرته فى زيارة خاصة لمصر لقضاء جزء من عطلته الصيفية.

أعظم المدربين نورت مصر 🇪🇬😻#Egypt#بيب_جوارديولا#مصرpic.twitter.com/r5DTbdFi2V — Marina Zareef📝 (@MarinaZareef_) June 23, 2023

نورت مصر يا عمنا 😘 https://t.co/RAkTjXKnJ9 — Abdullah Emad (@Emad57688837) June 23, 2023

نورت مصر يابيب واجازه سعيده في ام الدنيا pic.twitter.com/u1dIP3wbH4 — just kenani (@Kenani2030) June 23, 2023

جورديولا نورت مصر ام الدنيا عقبال ما نشوف كرستيانو في الاهرامات 🇪🇬🇪🇬🇪🇬♥️♥️♥️ pic.twitter.com/lpn2yu5xR2 — زعيم تويتر (@HamadaElzaeem10) June 23, 2023

هذا وقام الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وأسرته بزيارة خاصة لمصر لقضاء جزء من عطلته الصيفية.

المصدر: RT