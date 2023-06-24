الهند.. حجز ليلة واحدة فأقام عامين مجانا!

تحقق الشرطة الهندية مع مشبوه قضى قرابة عامين في فندق 5 نجوم دون أن يدفع فلسا واحدا مقابل إقامته "الفارهة".

وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، حجز أنكوش دوتا غرفة في فندق "Roseate House" في دلهي في 30 مايو 2019، وكان من المفترض تسجيل المغادرة في اليوم التالي. لكنه مدد إقامته 603 ليال حتى 22 يناير 2021، تاركا وراءه فواتير غير مدفوعة بقيمة 70 ألف دولار.

وقالت الشرطة إن الرجل تواطأ مع موظفين ساعدوه في إخفاء الفواتير المتصاعدة، ولم يتم القبض على أحد منهم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم عدم دفع الرجل للفواتير، زعم أن أحد الموظفين استمر في تمديد إقامته، عبر العبث بفواتير الضيوف الآخرين أو ببساطة تبديل أحدهما بآخر.

من جهتها، نقلت صحيفة "إنديان إكسبرس" المحلية عن ضابط شرطة كبير قوله إنه وفقا لقواعد الفندق، إذا كان النزيل مدينا للفندق بأكثر من 50 ألف روبية، فيجب على الموظفين الإبلاغ عن ذلك، لكن لم يتم ذلك.

وقدم مديرو الفنادق شكوى للشرطة ضد العديد من الموظفين بتهمة التآمر والتزوير والغش، حيث قال المسؤولون إنهم يشتبهون في أن الموظفين تلقوا رشوة للتلاعب بأنظمة البرامج الداخلية.

ورغم إبلاغ شرطة دلهي بالقضية في 24 مايو، لم تظهر التفاصيل إلا مؤخرا في وسائل الإعلام المحلية.

المصدر: الغارديان