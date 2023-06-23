الولايات المتحدة توافق على تفريخ وبيع الدجاج المخبري

وافقت إدارة الزراعة الأمريكية على تفريخ الدجاج المصنوع في المختبر من خلايا حيوانية، من إنتاج شركتين مقرهما في كاليفورنيا.

وكانت شركة Upside Foods and Good Meat مضاءة باللون الأخضر لعمليات التفتيش الفيدرالية المطلوبة لبيع المنتجات الحيوانية في الولايات المتحدة. اعتُبرت منتجاتها - المعروفة باسم الدجاج "المزروع بالخلايا" - آمنة للاستهلاك البشري من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في نوفمبر.

وعلى عكس بدائل اللحوم الحالية، التي تستخدم البروتينات النباتية لمحاكاة ملمس وطعم المنتجات الحيوانية، تتم زراعة هذا الصنف الجديد من اللحوم الاصطناعية في خزانات فولاذية باستخدام خلايا مصدرها حيوان حي، أو بيضة مخصبة، أو مواد بيولوجية أخرى من أصل حيواني. ويأمل المنتجون أنه سيكمل يوما ما - إن لم يكن يحل محله تماما - الصنف الذي يتم تربيته في المزرعة كبديل صديق للبيئة ولا يرقى إليه الشك من الناحية الأخلاقية.

وعلى الرغم من هذا الطموح، لا تزال اللحوم المزروعة في المختبر باهظة الثمن بالنسبة لمحلات السوبر ماركت، كما قال ريكاردو سان مارتن، مدير جامعة كاليفورنيا في Berkeley’s Alt:Meat Lab. ولن يخبر أي من Upside أو Good المراسلين عن تكلفة قطعة دجاج واحدة مصنوعة في المختبر حاليا، ويصرون فقط على أنها انخفضت بشكل كبير منذ أن شرعوا لأول مرة في السعي لتصنيع الدواجن المثالية.

إقرأ المزيد

وتخطط الشركات لتفادي قضية سعر المستهلك في الوقت الحالي من خلال الشراكة مع مطاعم راقية، وبيع دجاجها الاصطناعي كسلعة فاخرة في سان فرانسيسكو ومطعم لم يذكر اسمه في واشنطن العاصمة. في النهاية، يأملون في بيعها بالتجزئة بسعر مماثل للدجاج العضوي، بحوالي 20 دولارا للرطل.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته AP-NORC في فبراير أن نصف البالغين الأمريكيين قالوا إنه من غير المرجح أن يجربوا اللحوم المزروعة في المعامل. وفي حين أن غالبية النقاد ذكروا السبب الرئيسي للاشمئزاز بأنه "يبدو غريبا"، كان ما يقرب من نصفهم قلقا أيضا بشأن سلامة مثل هذه المنتجات.

ونظرا لأن عمليات الإنتاج الأولية ستكون محدودة - تقول Upside إنها تستطيع فقط زراعة 50000 رطل من "الدجاج" في مختبرها في Emeryville سنويا - لم يعد نقص الطلب مشكلة بعد. وقالت آمي تشين، مديرة العمليات في Upside، التي اعترفت بـ "العامل القذر" المتأصل في فكرة اللحوم المزروعة في المختبر، إن معظم الأشخاص الذين جربوا منتج شركتها يتفهمون الفكرة، مدعية أن "الاستجابة الأكثر شيوعا التي نحصل عليها هي "أوه، طعمها مثل الدجاج".

وبالتوازي مع ظهور اللحوم الاصطناعية، تعمل مدن مثل نيويورك ولندن بنشاط على تشجيع السكان على تقليص استهلاكهم للحوم الفعلية، بحجة التأثير البيئي. وأعلن عمدة نيويورك إريك آدامز مؤخرا عن برنامج مثير للجدل يحد من استخدام اللحوم والألبان من قبل المرافق العامة.

المصدر: RT