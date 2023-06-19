"ما يوقع إلا الشاطر".. موقف محرج لفيفي عبده في الرياض (فيديو)

نشرت الفنانة المصرية فيفي عبده مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام" كشفت من خلاله عن تعرضها لموقف محرج في الفندق الذي تقيم به خلال تواجدها في السعودية لحضور فعالية فنية.

وظهرت فيفي في الفيديو وهي جالسة على الأرض أمام غرفتها بالفندق في حالة إرهاق، بعد انطلاق إنذار حريق تجريبي.

وكتبت معلقة على الفيديو: "لما كنت في الرياض لمعرض أنا عربية في موسم الرياض، الفندق كان عامل إنذار حريق تجريبي وإخلاء الطوارئ للمبنى، وأنا ماشوفتش الورقة".

وأضافت "هنادي بنتي ماقلتليش، أنا افتكرته حريق بجد، اسكوزمي بجد ما يوقع إلا الشاطر".

المصدر: إنستغرام