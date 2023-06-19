الولايات المتحدة.. رجل يطعن كلبا حتى الموت بعد مشادة مع صاحبته

قال مسؤولون إن رجلا طعن كلبا من نوع بيتبول حتى الموت بعد مشاجرة مع صاحبة الكلب في سنترال بارك بمدينة نيويورك الأمريكية.

وقالت الشرطة إن الكلب الذي أصيب بجروح خطيرة تم نقله إلى عيادة حيوانات محلية حيث تم قتله بشكل رحيم بعد طعنه.

ووفقا لوسائل إعلامية أمريكية، فقد اندلع شجار بين الرجل والمرأة عندما بدأ كلب الرجل غير المقيد في عض كلب المرأة. وبينما كانت تحاول الفصل بين الكلبين، سحب الرجل شفرة وطعن كلب البيتبول الهجين.

ولم يتم تنفيذ أي اعتقالات. ولا يزال التحقيق جاريا في الحادث.

المصدر: abc news