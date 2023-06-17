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حادث مروع بالسعودية.. سيارة مسرعة تسقط من جسر شاهق على مركبة أخرى (فيديو)

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حادث مروع بالسعودية.. سيارة مسرعة تسقط من جسر شاهق على مركبة أخرى (فيديو)
RT
حادث مروع بالسعودية.. سيارة مسرعة تسقط من جسر شاهق على مركبة أخرى
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وثق مقطع مصور تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية حادث سير نجم عن سقوط سيارة من جسر شاهق على سيارة أخرى.

وذكرت صحيفة "المرصد" الإلكترونية أن الحادث وقع في العاصمة الرياض، حيث سقطت تلك السيارة من فوق أعلى جسر بطريق الملك فهد.

وأوضح الموقع أن سائق سيارة كانت تسير بشكل مسرع جدا فقد السيطرة عليها مما أدى إلى اختراقها وكسرها سور الجسر.

وسقطت السيارة فوق مركبة أخرى حيث أظهر مقطع الفيديو تحطم السيارتين بدرجة كبيرة.

وذكرت التقارير أن تلك الحادثة قد أسفرت عن حدوث إصابات.

المصدر: صحيفة "المرصد" الإلكترونية

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