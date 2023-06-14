حريق في منطقة "الشام الجديدة" بالعاصمة السورية دمشق (فيديو+صور)

شبّ حريق ضمن أراض حراجية مليئة بالأعشاب في منطقة "الشام الجديدة" بالعاصمة السورية دمشق، وتمكن عناصر فوج إطفاء دمشق من إخماده، بحسبما ذكرته وزارة الداخلية السورية.

وذكرت الداخلية السورية في بيان على صفحتها في "فيسبوك" أن حريقاً اندلع ضمن أراض حراجية مليئة بالأعشاب امتد لمساحات واسعة بسبب الرياح في الجزيرة الـ10 بمنطقة الشام الجديدة في دمشق.

وأشارت الوزارة إلى أن دوريات من قسم شرطة دمر وفرع مرور دمشق وفوج إطفاء دمشق توجهت إلى المكان حيث عمل فوج الإطفاء على إخماد الحريق وتبريده، ولم يتم تسجيل إصابات بشرية.

الداخلية السورية

ونوهت بأن التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الحريق.

الداخلية السورية

المصدر: RT