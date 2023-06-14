"رسوم متحركة" علمية لطيفة تشغل الإنترنت من جديد!.. فهل تصوّر حقا "ما تبدو عليه السعادة"؟

تعد صورة gif لجزيء البروتين وهو "يمشي" على طول خيط أثناء حمل كرة كبيرة على كتفيه أحد أكثر المنشورات العلمية انتشارا على الإنترنت.

وتشغل الرسوم المتحركة اللطيفة عالم الإنترنت منذ عام 2014 على الأقل، وتستمر في تلقي قدر كبير من الاهتمام كلما تم تشاركها مرة أخرى. وتكهن العديد من الملصقات بأنه تمثيل مرئي للسعادة نفسها - باختصار، الميوسين ينقل الإندورفين في الدماغ. إنه لأمر رائع ومثير للدهشة أن نشاهد هذا الكائن الصغير يبذل مثل هذا الجهد لجلب الفرح، ولكن هل هناك ميزة علمية للادعاءات القائلة بأنه يصور السعادة؟ الجواب القصير هو لا. ولكن تماما مثل مقاطع الفيديو الخاصة بالقطط، من المؤكد أنها جعلت الكثير من الأشخاص على الإنترنت سعداء.

وشرح صانع الفيديو الأصلي والفنان الطبي ورسام الرسوم المتحركة جون ليبلر القصة الحقيقية في عام 2014، ونعتقد أنها ممتعة في حد ذاتها.

يوضح منشور "تيك توك" الأخير التفسير الأكثر انتشارا - أنه يمثل جزيء الميوسين الذي ينقل الإندورفين، وهو عبارة عن ببتيدات تحدث بشكل طبيعي في الدماغ تعمل على تخفيف الشعور بالألم وزيادة الشعور بالرضا.

وتشارك حسابات "يوتيوب" الصورة المتحركة مع الموسيقى المبهجة التي تكفي لتدفق الإندورفين بالنسبة للكثيرين منا. وشارك مستخدمو "تويتر" وimgur وtumblr وreddit إصدارات متعددة من الفكرة نفسها، وحتى ويم هوف، وهو متحدث تحفيزي هولندي وما يسمى ب iceman، شاركها على "فيسبوك".

وابتكر ليبلر وفريقه في XVIVO الرسوم المتحركة الثلاثية الأبعاد بالكمبيوتر في عام 2006 لفيديو خاص ببيولوجيا الفصل الدراسي بعنوان "الحياة الداخلية للخلية" بالتعاون مع باحثين من جامعة هارفارد، روبرت لو وألان فيل.

وتتمثل النقطة الأساسية هنا في أن الفيديو التعليمي لم يكن يهدف إلى تصوير عملية الدماغ على الإطلاق؛ بدلا من ذلك، تم تصميم الفيديو ليأخذ المشاهد "في رحلة عبر العالم المجهري للخلية، ويوضح الآليات التي تسمح لخلية الدم البيضاء بالإحساس بمحيطها والاستجابة لمحفز خارجي".

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وتستند الصورة المتحركة gif إلى جزء واحد من الفيديو، بدءا من حوالي 1:14، والذي يُظهر في الواقع بروتين Kinesins "يسحب" كيسا يسمى حويصلة على طول أنبوب دقيق. وتعد Kinesins بروتينات حركية تسحب حمولات مختلفة حولها، والأنابيب الدقيقة هي الدعامات الهيكلية الداخلية لخلايانا.

وكتب ليبلر في عام 2014: "كانت الخطة الأصلية هي حذف البروتين الحركي في لقطات الحويصلة. ما يظهر في الصورة هو بروتين محرك Kinesins يسحب حويصلة على طول الأنابيب الدقيقة. يمكن أن تحتوي الحويصلة على ناقلات عصبية مثل الإندورفين، أو قد تحمل بعض الحمولات الأخرى".

ومن المؤكد أن الفيديو الذي يحظى بشعبية كبيرة يقوم بعمل رائع في إظهار كيفية عمل النقل الخلوي بشكل عام، وهذا مهم للتعليم.

وكتب باحثون في ورقة بحثية نشرت في مجلة Science عام 2000: "حركات العضلات، وكذلك الشحنات الصغيرة داخل الخلايا، تحركها محركات جزيئية تتحرك بشكل أحادي على طول بوليمرات البروتين (أكتين أو الأنابيب الدقيقة). وتوفر فرصة دراسة ومقارنة العديد من محركات Kinesins وميوسين موردا قيما لفهم آلية الحركة".

وفي الدماغ، تشارك Kinesins في نقل النواقل العصبية والمواد الكيميائية الأخرى داخل الخلايا العصبية. ولكن في أي خلية، فإن Kinesins هي عبارة عن مجموعة من البروتينات، تقوم بالوظيفة نفسها مع حمولات مختلفة معبأة في حويصلات منتفخة.

ووجد الباحثون أن خطوة "الانضغاط" لبروتين Kinesins يبلغ طولها حوالي 8 نانومتر، بينما يبلغ طول خطوات بروتين الميوسين 74 نانومترا وقد تم التقاطها بواسطة العلماء في عام 2015. وقاموا بإنشاء مقطع فيديو للتوضيح.

وبغض النظر عن ذلك، فإن السعادة أكثر تعقيدا قليلا من الميوسين الذي يوصل الإندورفين إلى أدمغتنا. ويلعب الدوبامين دورا، إلى جانب الناقلات العصبية الأخرى مثل السيروتونين والنورادرينالين والإندورفين، وعلى نطاق أوسع، الصحة البيولوجية وعلم الوراثة.

وفي حين أنه قد لا يكون التصوير المرئي للسعادة، إذا كانت الصورة المتحركة تجعلك سعيدا، فبكل الوسائل شاركها حتى يشعر الآخرون بالسعادة أيضا.

المصدر: ساينس ألرت