استطلاع رأي: رجال جنوب روسيا هم الأكثر جودا على النساء

أجرى مركز "سوكولوف" للعلامة التجارية والمجوهرات دراسة ليستوضح ما هي المناطق الروسية التي غالبا ما يهدي فيها الرجال مجوهرات وحليا للنساء.

وقام الخبراء في المركز بتحليل مبيعات المجوهرات وتحديد المناطق التي يكون الرجال فيها كرماء بشكل خاص. ووفقا لنتائج شهري أبريل ومايو الماضيين، كانت منطقة كراسنودار في صدارة القائمة، وهي ما يلي:

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منطقة كراسنودار في جنوب روسيا – زيادة المبيعات بنسبة 285%،

منطقة روستوف على نهر الدون في جنوب روسيا – الزيادة بنسبة 274%،

مدينة ساراتوف على نهر الفولغا – الزيادة بنسبة 216%،

مدينة قازان في جمهورية تتارستان – الزيادة بنسبة 215%،

مدينة فورونيج في وسط روسيا – الزيادة بنسبة 198%.

مع ذلك فإن الرجال في سانت بطرسبرغ يُنفقون أكثر على المجوهرات. فهم اشتروا لنسائهم بالمتوسط بـ 11276 روبل، وهو ما يزيد بنسبة 10٪ عن المتوسط في روسيا.

بالمناسبة، كل رابع رجل في روسيا مستعد لإنفاق راتبه بالكامل على هدية للاعتذار من حبيبته. وقالت صحيفة "إزفيستيا" إن 71٪ من النساء على استعداد لمسامحة الشريك إذا قدّم لها هدية طال انتظارها.

المصدر: إزفيستيا