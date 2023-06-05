مشهد مرعب لرجل امتطى تمساحا ومازحه باستفزاز (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق مشهدا مرعبا لرجل قام باعتلاء تمساح ومازحه باستفزاز.

ويظهر في الفيديو الذي تم تداوله قيام الرجل بركوب التمساح الذي كان في حالة استرخاء بجوار تمساح آخر.

وعندما حاول الرجل أمر التمساح بالسير بطريقة مستفزة، فهبت "النخوة" تمساح آخر زميله وهاجم الراكب الأرعن.

وحاول الرجل الابتعاد عن التمساح الثاني إلا أنه فقد توازنه، ليقوم التمساح الذي امتطاه بعضه.

ويسمع في المقطع المصور صوت الصرخة القوية التي أطلقها "المغامر" وقف بعدها متسمرا في مكانه من رعب اللحظة التي عاشها.

المصدر: RT + "مواقع التواصل الاجتماعي