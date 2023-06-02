تحرك عاجل في مصر بعد غرق 3 أطفال في بحيرة قارون بالفيوم

تحرّكت السلطات المصرية بشكل عاجل بعد غرق 3 أطفال في إحدى بحيرات الصرف الزراعي في القرية الثانية نطاق الوحدة المحلية لقرية قارون بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

وكان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم قد تلقّى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالفيوم بورود بلاغ من الأهالي بحادثة الغرق، حيث جرى تشكيل فريق بحث قاده عدد من ضباط البحث الجنائي، لقطاع غرب الفيوم، تحت اشراف اللواء حسام أنور مدير إدارة البحث الجنائي.

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وتبين من التحريات أن الضحايا هم الطفل إسلام يبلغ من العمر 10 سنوات، وشقيقه أحمد جمعة فوزي 12 عاما، بالإضافة إلى زميلهم عبد الرحمن خميس حسين 11 عاما، وأنهم نزلوا للاستحمام في البحيرة وغرقوا.

بعد ذلك تم انتشال الجثامين، وأخطرت نيابة أبشواي والتي أصدرت قرارها بالتصريح بدفن الأطفال الثلاثة لعدم وجود شبهة جنائية وراء الواقعة.

تجدر الإشارة إلى أن بحيرة قارون لا تزال تبتلع البشر منذ سنوات عديدة حيث تشهد بين الحين والآخر حوادث غرق مؤسفة من هذا النوع، ومعظم الضحايا من الأطفال لأنهم لا يتمتعون بخبرة كافية للسباحة.

المصدر: مصراوي