بوتين يكشف عدد ساعات نومه اليومية (فيديو)

كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين عن عدد الساعات التي ينامها كل يوم ليحصل على الراحة.

وخلال لقاء جمعه مؤخرا مع بعض العائلات الروسية للاطلاع على الأوضاع الاجتماعية قال بوتين في رد على سؤال وجهه أحد الحضور: "نعم أنا أنام كمعظم الناس، ولكنني وخلافا لبعض الشخصيات المعروفة أحاول الحفاظ على ممارسة الرياضة، وهذا يساعدني في عملي.. أنا أنام ما بين 6 إلى 7 ساعات يوميا، وفي الغالب 6 ساعات".

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ويتسائل الكثير من الناس عن سرّ حفاظ بوتين على صحته الجسدية والنفسية في ظلّ ضغوطات العمل الكبيرة، وحتى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف كان قد صرح سابقا بأنه "لا يعلم كيف يحافظ بوتين على عافيته مع مثل هذا النوع من ضغط العمل".

المصدر: RT