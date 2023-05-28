فيديو: لقطات عفوية لولي عهد الأردن الحسين شاركها مع متابعيه على مر السنوات
وثق مقطع فيديو، مجموعة من اللقطات الجميلة والعفوية، بعيدا عن البرتوكول الملكي، لولي العهد الأردني الأمير الحسين والتي شاركها عبر حسابه الرسمي على إنستغرام على مر السنوات.
وجمع المقطع أبرز اللقطات العفوية التي شاركها الأمير مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، من أول منشور لولي العهد على تطبيق مشاركه الصور مرورا بلقطات دافئة جمعته بوالده الملك عبد الله الثاني ووالدته الملكة رانيا وأشقائه الأميرتين سلمى وإيمان والأمير هاشم وخطيبته الآنسة رجوة آل سيف.
مواقف عفوية لولي العهد بعيدا عن البروتوكول شاركها مع الأردنيين عبر حسابه الرسمي على إنستغرام منذ تدشينه عام 2014#نفرح_بالحسين#الأمير_الحسين#ولي_العهد#زفاف_ولي_العهد#زفاف_الحسين#الزفاف_الملكي#هنا_المملكةpic.twitter.com/7wnGfytgyV— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) May 28, 2023
المصدر: المملكة