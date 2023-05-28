 
مباشر

فيديو: لقطات عفوية لولي عهد الأردن الحسين شاركها مع متابعيه على مر السنوات

مجتمع

فيديو: لقطات عفوية لولي عهد الأردن الحسين شاركها مع متابعيه على مر السنوات
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ve9t

وثق مقطع فيديو، مجموعة من اللقطات الجميلة والعفوية، بعيدا عن البرتوكول الملكي، لولي العهد الأردني الأمير الحسين والتي شاركها عبر حسابه الرسمي على إنستغرام على مر السنوات.

وجمع المقطع أبرز اللقطات العفوية التي شاركها الأمير مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، من أول منشور لولي العهد على تطبيق مشاركه الصور مرورا بلقطات دافئة جمعته بوالده الملك عبد الله الثاني ووالدته الملكة رانيا وأشقائه الأميرتين سلمى وإيمان والأمير هاشم وخطيبته الآنسة رجوة آل سيف.

إقرأ المزيد
"نفرح بالحسين".. نجوم الغناء العربي يشاركون الشعب الأردني احتفالاته بزفاف ولي العهد

المصدر: المملكة

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.. أردوغان أم كليتشدار أوغلو؟