مصر.. المطرب حسن شاكوش يقدم بلاغا ضد أسرة زوجته بتهمة "صادمة"

تقدم محامي مطرب المهرجانات حسن شاكوش، ببلاغ إلى النائب العام ضد أسرة زوجته ريم صادق بالتعدي وسبه بعبارات خادشة للحياء، على مرأى ومسمع والجيران، قائلين: "حسن شاكوش طلع مبيعرفش".

وذكر البلاغ المقدّم من حسن شاكوش أنه بتاريخ 21 مايو الجاري قامت أسرة زوجته ريم طارق وأشخاص آخرون بالتهجم على حسن شاكوش، والتعدّي عليه وسبّه وقذفه بعبارات لاذعة وخادشة.

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وأشار البلاغ إلى أن شاكوش قدّم حافظة مستندات تحوي فيديوهات بالسب والقذف، موضحا أن تلك الشتائم تسبّبت في أضرار نفسية ومعنوية ومادية لمؤدي المهرجانات".

وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهم طبقا لنصوص القانون.

من جانبه، قال محامي ريم طارق زوجة شاكوش، إن جهات التحقيق أمرت باستدعاء المأذون للتحقيق معه في الاتهام الذي وجهه له بالاشتراك مع زوج موكّلته في التزوير في أوراق رسمية.

وأضاف محامي ريم طارق أنّه من المقرر بعد التحقيق مع المأذون استدعاء حسن شاكوش لسؤاله فيما هو منسوب إليه من اتهامه بالتزوير في أوراق رسمية، لافتا إلى أن المأذون وضع نفسه أمام فرضين لا ثالث لهما، الفرض الأول أن حسن شاكوش هو الذي أدلى بالبيانات الكاذبة، ولم يقدّم الأصل من القسيمة، وإمّا أن يكون مشتركا وعلى علم بأنها سبق لها الزواج.

المصدر: القاهرة 24