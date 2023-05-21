"لو عطيتونا الخميس وأبها والمملكة" سعودي يرفض الدّية ويعفو لوجه الله عن قاتل أخيه (فيديو)

عفا مواطن سعودي أمام حشد من الأهالي وعناصر الشرطة عن قاتل أخيه لوجه الله، في وقفة لتحديد الدّية مقابل العفو عن القاتل.

وقال المواطن الذي ظهر في فيديو أمام جمع من المواطنين: "لو عطيتونا الخميس وأبها والمملكة كلها في أخوي ما خذيناها، ولكن نبغى الجنّة، نحن عفينا لوجه الله".

في موقف مشرف رجل يعفو عن قاتل اخيه لوجه الله تعالى : pic.twitter.com/HEZ2lAEHg7 — محمد الفيصل (@Mooh32a) May 20, 2023

يشار إلى أن ما تضمنه هذا الفيديو حظي بتفاعل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ونال إشادة واسعة بقرار المواطن وشهامته .

وكتب أحد المتابعين: "بيّض الله وجهه واسأل الله أن يجعلها بميزان أخيه".

المصدر: RT