دراسة: المياه العذبة مهددة مع اضمحلال نصف بحيرات العالم وخزاناته

كشفت دراسة جديدة تقلص كمية المياه في أكثر من نصف بحيرات العالم وخزاناته الطبيعية، ما يهدد بشحّ المياه العذبة نتيجة الاحتباس الحراري.

هذا ويعيش نحو ربع سكان العالم في مناطق تعاني بحيراتها من الجفاف أو تتبخر المياه في سدودها، وفق الدراسة التي نُشرت اليوم الخميس في مجلة "ساينس" العلمية المرموقة.

بدوره، قال بالاجي راجاغوبالان، الأستاذ في جامعة كولورادو بولدر، والمشارك في وضع الدراسة، إن "البحيرات في خطر على مستوى العالم، وهذا له تبعات واسعة.. إنها توفر للمجتمعات والإنسانية شريان الحياة، ومع ذلك فهي لا تحصل على الاحترام الذي تستحقه".

تجدر الإشارة إلى أن البحيرات تغطي حوالي 3% من سطح الأرض، لكنها تمثل 87% من المياه العذبة السائلة عليها.. وهي تُستخدم للاستهلاك البشري أو الزراعة أو حتى لإنتاج الكهرباء.

المصدر: أ ف ب