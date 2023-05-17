فنانة روسية تسجل رقما قياسيا في سرعة استبدال الملابس (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام أن فريقا روسيا لألعاب الخفة تمكّن من تسجيل رقم قياسي عالمي خلال عرض أدّاه في مهرجان "الفيل الذهبي" في إسبانيا.

وجاء في موقع "region29" الروسي "تمكّن لاعبا الخفّة الروسيان، إيليا ريجكوف وناتاليا خازينا من تسجيل رقم قياسي في سرعة استبدال الملابس خلال عرض قدماه في مهرجان الفيل الذهبي في إسبانيا".

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وتبعا للموقع "تمكن الثنائي من تبديل 30 زيّا خلال ثانية 39 فقط في عرض ممتع أمام جمهور المهرجان، ودخلا في قائمة أفضل 13 فنانا في العالم في مجال ألعاب الخفة".

وحول الموضوع قال أحد أفراد الفريق: "لقد حظينا بتقدير كبير من قبل الجمهور ولجنة التحكيم الدولية، نحن نفعل ما نتقنه ونحصل على متعة كبيرة من هذا الأمر، وعندما يحب الفنان الأمور التي يعمل عليها يبادله الجمهور مشاعر الحب أيضا".

المصدر: region29.ru