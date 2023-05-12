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وفاة الفنان الكويتي القدير عبد الكريم عبد القادر

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وفاة الفنان الكويتي القدير عبد الكريم عبد القادر
AP
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غيب الموت مساء اليوم الجمعة، الفنان الكويتي القدير عبد الكريم عبد القادر عن عمر يناهز 82 سنة.

امتدت مسيرة صاحب أغنية "الصوت الجريح"، لنحو 60 عاما، أغنى فيها الساحة الفنية بالعديد من الأعمال الغنائية التي ستظل راسخة في وجدان الجمهور الخليجي والعربي.

ولد عبد الكريم عبد القادر في 13 يونيو 1941، وبدأ حياته المهنية كموظف في وزارة الداخلية قبل أن يتفرغ لقسم الموسيقى بوزارة الإعلام، وكان له صوت شجاع غنى في المناسبات الوطنية والرسمية، وتبناه عدد من الملحنين.

ويعد عبد الكريم عبد القادر من أهم فناني الكويت والخليج العربي في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

وفاة الفنان الكويتي القدير عبد الكريم عبد القادر

المصدر: "القبس"

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