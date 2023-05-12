رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس يسأل عن أطيب شاورما بالشرق الأوسط ومرشحة لمنصب سفيرة تجيب(فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي السيناتور بوب مينينديز يسأل عن مكان أطيب شاورما في الشرق الأوسط.

وفي مقطع الفيديو المتدوال، ظهر السيناتور بوب مينينديز خلال جلسة استماع لمرشحة الإدارة الأمريكية لمنصب السفير في الأردن، يائيل لمبرت، حيث سألها: "أعلم أنك تعرفين بخبرتك في الشاورما، وقدمت ونشرت صورا بعينات للشاورما خلال سفرك إلى الشرق الأوسط، وأعلم أنه سيكون سؤالا حساسا، ولكن أين توجد أطيب شاورما في الشرق الأوسط؟"

لترد لمبرت بالقول: "هذا سؤال حساس جدا أيها السنياتور.. ويمكن أن تضعني بمشكلة في المنطقة، ولكن أعتقد أنه من غير المفاجئ نظرا إلى أين تم ترشيحي للذهاب (كسفيرة)، المنافسة قريبة، ولكن الشاورما الأردنية بدون أي شك هي أطيب شاورما في الشرق الأوسط".

خطفت يائيل لمبرت، مرشحة إدارة بايدن للعمل كسفيرة للولايات المتحدة في الأردن الأضواء في تصريح ثان لها عن لذة الشاورما الأردنية حين سألها احد أعضاء لجنة العلاقة الخارجية في الكونغرس في جلسة الإستماع”أي شاورما أفضل في الشرق الأوسط؟” فقالت بأن المسألة حساسة لكن الأردنية هي الأفضل”. pic.twitter.com/ojEHF9GKPs — عمان نت | Amman Net (@AmmanNet) May 10, 2023

وشهد شاهدٌ من الكونجرس .. الشاورما الاردنية تكسب 🤣 pic.twitter.com/X0LuxgMs5e — Amal Alharithiأمل الحارثي (@amal_alharithi) May 10, 2023

المصدر: RT