محمولا على الأكتاف.. مستشار السيسي للشؤون الدينية يلقي محاضرة أمام الآلاف بإندونيسيا (صور)

واصل الدكتور أسامة الأزهري، مستشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للشؤون الدينية، يوم الخميس، جولته في إندونيسيا التي بدأها قبل عدة أيام.

وزار الدكتور أسامة الأزهري، مدينة لومبوك مع الوفد المرافق له وسط استقبال جماهيري حافل وحشود كبيرة، حيث توجه مباشرة إلى معهد سعادة الدارين لإلقاء المحاضرة في ضيافة شيخ (دار سعادة الدارين) محمد عزي بن محسن.

وجالسا على مقعد ومحمولا فوق الأكتاف، ألقى الدكتور أسامة الأزهري كلمة للحاضرين، فيما رفع بعضهم لافتات كتب عليها: "يا شيخ أسامة أنا مشتاق إليك..يا شيخ أسامة أهلا وسهلا ومرحبا بقدومك".

مصراوي

مصراوي

وكان الأزهري قد توجه إلى إندونيسيا لإلقاء عدد من المحاضرات في المجالس العلمية في عدة ولايات إندونيسية، ولنشر الوعي الديني الصحيح، حيث يرافقه المنشد الديني مصطفى عاطف، وكان في استقباله عدد من علماء إندونيسيا.

وكانت كلية أصول الدين بجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية بندا آتشيه بإندونيسيا، قد منحت أسامة الأزهري، درعا وشهادة تقدير، بعد كلمته الرئيسية في الندوة العلمية الدولية التي نظمتها الكلية تحت عنوان:"استراتيجيات تعليم تفسير القرآن الكريم في العصر الحديث الفرص والتحديات".

مصراوي

مصراوي

المصدر: "مصراوي"